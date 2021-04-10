Парк покорителей космоса открылся на месте приземления Гагарина в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Вячеслав Володин"
Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина, который был построен на месте приземления первого космонавта планеты в Энгельсском районе Саратовской области, открыли для посетителей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"На месте приземления первого космонавта планеты – в 16 километрах от Энгельса – открылся Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Для жителей моей родной Саратовской области это большое событие", – написал он.
Кроме того, Володин отметил, что именно в Саратове первый космонавт учился в техникуме, в местном аэроклубе в первый раз поднялся в небо на самолете Як-18, а также на саратовскую землю приземлился его "Восток-1", рядом с Волгой.
По его словам, на днях в аэроклубе начали реконструкцию, которую планируют завершить осенью 2021 года.
Ранее сообщалось, что тематические транспортные карты "Тройка", посвященные 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина, начали продавать в кассах столичного метро.
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