Парк покорителей космоса открылся на месте приземления Гагарина в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Вячеслав Володин"

Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина, который был построен на месте приземления первого космонавта планеты в Энгельсском районе Саратовской области, открыли для посетителей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"На месте приземления первого космонавта планеты – в 16 километрах от Энгельса – открылся Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Для жителей моей родной Саратовской области это большое событие", – написал он.

Кроме того, Володин отметил, что именно в Саратове первый космонавт учился в техникуме, в местном аэроклубе в первый раз поднялся в небо на самолете Як-18, а также на саратовскую землю приземлился его "Восток-1", рядом с Волгой.

По его словам, на днях в аэроклубе начали реконструкцию, которую планируют завершить осенью 2021 года.

Ранее сообщалось, что тематические транспортные карты "Тройка", посвященные 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина, начали продавать в кассах столичного метро.