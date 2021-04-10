Москвастобой приглашает на мероприятия, посвященные Дню космонавтики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Видеотур по экспозиции Музея космонавтики и виртуальную выставку "Первый" проведут на медиаплатфоре #Москвастобой в День космонавтики. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Экскурсовод видеотура расскажет зрителям о первом полете человека в космос и о процессе подготовки. Также можно будет увидеть ракету-носитель "Восток" и узнать про конструкцию космического корабля.

Познакомиться с документами и фотографиями личных вещей Юрия Гагарина можно будет на онлайн-выставке "Первый".

Кроме того, на платформе #Москвастобой доступны и другие онлайн-экскурсии и лекции, посвященные космонавтике.

Ранее сообщалось, что Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко 12 апреля в режиме онлайн расскажет о своем опыте полета в космос, о жизни на орбите. Космонавт, который провел 333 дня в космосе, из них 6 часов 38 минут – в открытом, поделится секретами жизни на МКС. Зрители узнают, можно ли на борту пить газировку, зачем на станции стоит беговая дорожка и как принять космический душ.

