Москвастобой приглашает на мероприятия, посвященные Дню космонавтики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Видеотур по экспозиции Музея космонавтики и виртуальную выставку "Первый" проведут на медиаплатфоре #Москвастобой в День космонавтики. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Экскурсовод видеотура расскажет зрителям о первом полете человека в космос и о процессе подготовки. Также можно будет увидеть ракету-носитель "Восток" и узнать про конструкцию космического корабля.
Познакомиться с документами и фотографиями личных вещей Юрия Гагарина можно будет на онлайн-выставке "Первый".
Кроме того, на платформе #Москвастобой доступны и другие онлайн-экскурсии и лекции, посвященные космонавтике.
Ранее сообщалось, что Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко 12 апреля в режиме онлайн расскажет о своем опыте полета в космос, о жизни на орбите. Космонавт, который провел 333 дня в космосе, из них 6 часов 38 минут – в открытом, поделится секретами жизни на МКС. Зрители узнают, можно ли на борту пить газировку, зачем на станции стоит беговая дорожка и как принять космический душ.
Экипаж корабля "Ю. А. Гагарин" успешно перешел на МКС
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