Космонавт Роман Романенко 12 апреля раскроет космические секреты онлайн

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко 12 апреля в режиме онлайн расскажет о своем опыте полета в космос, о жизни на орбите. Трансляция состоится в прямом эфире его Instagram.

"Мне постоянно задают вопросы, как стать космонавтом, как организован быт на Международной космической станции, какие исследования проводят космонавты и как эксперименты на орбите помогают земной науке. 60-летие первого полета человека в космос, юбилей подвига Гагарина – отличный повод рассказать о роли космоса в нашей жизни", – отметил Романенко.

Космонавт, который провел 333 дня в космосе, из них 6 часов 38 минут – в открытом, поделится секретами жизни на МКС. Зрители узнают, можно ли на борту пить газировку, зачем на станции стоит беговая дорожка и как принять космический душ.

Кроме того, Романенко расскажет, за что космонавтам дают звание Героев России. Стрим состоится 12 апреля в 08:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Владимир Путин 12 апреля совершит визит в город Энгельс Саратовской области. В рамках поездки глава государства посетит музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина.

