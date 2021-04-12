Библиотека МЭШ подготовила подборку интересных приложений ко Дню космонавтики

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В "Московской электронной школе" (МЭШ) появилась тематическая подборка ко Дню космонавтики. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, классный час "Великое событие" подробно расскажет о первом полете человека в космос. Пользователи узнают подробности полета Юрия Гагарина, также им расскажут о Константине Циолковском и Сергее Королеве. Свои знания по этой теме учащиеся также смогут с помощью специальной викторины "День космонавтики" и приложения по истории "Кто хочет стать миллионером".
Также есть сценарий урока Yuri Gagarin по английскому языку. В конце урока участникам нужно будет выполнить групповой проект, посвященный другим известным космонавтам – Алексею Леонову и Валентине Терешковой.
Узнать время старта и полета Гагарина, количество кругов, сделанных им вокруг Земли, и его позывной пользователи могут в приложении "День космонавтики".
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Школьникам также покажут видеоролики с первым полетом человека в космос.
Ранее сообщалось, что в "Московской электронной школе" появилось около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров. С помощью сервиса "Самодиагностика" школьники могут подготовиться к проверочным работам или выпускным экзаменам.
На данный момент сервисом воспользовались уже почти 2,5 миллиона раз. Наибольшей популярностью пользуются онлайн-тренажеры по математике, химии, русскому и английскому языкам. Всего пользователям доступно свыше 5,3 тысячи заданий для проверки своих знаний. Они имеют разные уровни сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.
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