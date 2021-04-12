Мемориальную доску космонавту Алексею Леонову установили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День космонавтики состоялось открытие мемориальной доски первому человеку, который вышел в открытый космос, дважды Герою СССР, генерал-майору авиации Алексею Леонову. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мемориальная доска появилась в здании по адресу улица Маши Порываевой, дом 11, строение 3. Там Леонов работал на протяжении 20 лет.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, важно, что мемориальная доска появилась именно в День космонавтики.

"Дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович – по-настоящему выдающийся человек. Мемориальную доску изготовили из бронзы по оригинальному проекту скульптора Ярослава Бородина и архитектора Юлии Ефремовой", – рассказал руководитель ведомства.

Отмечается, что в церемонии открытия участвовали представители федеральных и столичных органов власти, организаций космической отрасли, СМИ.

Ранее Сергей Собянин в День космонавтики открыл выставку "Первый" в Музее космонавтики. Она приурочена к 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина.