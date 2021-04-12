Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Владимир Путин в День космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области.
12 апреля 1961 года Гагарин на пилотируемом космическом корабле "Восток" совершил первый в мире полет вокруг Земли, длившийся 106 минут.
На месте, где космонавт приземлился, был установлен памятник. В 2021 году здесь же открылся Парк покорителей космоса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства в рамках поездки в Энгельс проведет встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, посетит музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина, а также проведет совещание по развитию космоса.
Во время посещения региона российского лидера будут сопровождать председатель Госдумы Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Телезрителям рассказали, что писали газеты в 1961 году после полета в космос Гагарина
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