Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

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Владимир Путин в День космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области.

12 апреля 1961 года Гагарин на пилотируемом космическом корабле "Восток" совершил первый в мире полет вокруг Земли, длившийся 106 минут.

На месте, где космонавт приземлился, был установлен памятник. В 2021 году здесь же открылся Парк покорителей космоса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства в рамках поездки в Энгельс проведет встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, посетит музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина, а также проведет совещание по развитию космоса.

Во время посещения региона российского лидера будут сопровождать председатель Госдумы Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.