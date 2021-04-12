В Кремле рассказали о повестке поездки Путина в Энгельс

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в рамках поездки в Энгельс проведет встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В День космонавтики российский лидер посетит музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина. Также Путин проведет совещание по развитию космической деятельности. Оно пройдет в режиме видеоконференции, с основным докладом выступит глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В ходе поездки главу государства будут сопровождать председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и Валентина Терешкова.
В Сети показали инструкцию, разработанную для первого в истории космонавта Юрия Гагарина. В документе указаны порядок приема пищи и надевания скафандра, а также иные элементы распорядка.
Авторы документа объяснили, как надевать защитный костюм: начинать надо было с ног, затем продевать в рукава руки, после чего наступал черед гермошлема. Также от космонавта требовалось принимать пищу в строго определенное время, а также настроиться на вторую программу Московского радио.
Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет 12 апреля 1961 года. За пределы Земли был выпущен корабль "Восток", длительность экспедиции составила 106 минут.
Экипаж корабля "Ю. А. Гагарин" перешел на Международную космическую станцию
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