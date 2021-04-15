Юбилейная "Библионочь-2021" будет посвящена космосу

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Юбилейная, X Всероссийская акция "Библионочь-2021", посвященная Году науки и технологий, а также 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, откроется 24 апреля в 18 часов на площадке Российской государственной библиотеки для молодежи. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Уточняется, что большая часть мероприятий будет проведена в онлайн-режиме. С афишей можно ознакомиться на портале "Библионочи". Старт акции даст экипаж Международной космической станции и поприветствует ее участников в дистанционном режиме. Читатели модельных библиотек РФ смогут побывать в космосе с помощью аппаратуры виртуальной реальности, а также принять участие в астрономических наблюдениях.
Кроме того, специальные мероприятия будут подготовлены российскими библиотеками, литературными музеями и культурными центрами. Посетителям Российской национальной библиотеки покажут редкие книги на иностранных языках, а гостям Государственной публичной исторической библиотеки – работы французского иллюстратора Альберта Робида.
Также в рамках акции заслуженный артист РФ Александр Олешко прочтет отрывки из "Незнайки на Луне" Николая Носова и "Девочки с земли" Кира Булычева в здании Российской государственной детской библиотеки.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в столице в 21-й раз пройдут Дни исторического и культурного наследия, они стартуют 18 апреля. Так, жителей приглашают посетить уникальные исторические места в компании экскурсоводов и москвоведов.
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