Проект для подростков "Таганка #history&love" открылся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Совместно с Таганским районом департамент культурного наследия запустил проект для подростков "Таганка #history&love".
Ребятам предлагают придумать и снять короткое видео о любимом памятнике или историческом здании в данном районе, Лучшие ролики будут опубликованы на страницах ведомства в соцсетях TikTok и "Инстаграм", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, Таганский район является одним из самых старых в столице.
"Мы хотим увлечь молодое поколение историей своего района и привить бережное отношение к историческим памятникам, и раз уж они все равно проводят время в соцсетях, то пусть делают это с пользой и в привычной им форме рассказывают об истории своего района", – отметил он.
В рамках проекта ребята встретятся со знаменитыми блогерами, снимающими сюжеты об исторической архитектуре города, краеведами и теле- и радиоведущими и режиссерами. Они расскажут об истории Таганского района и наиболее значимых памятниках.
Ранее сообщалось, что в Москве идет прием заявок на конкурс видеороликов "Страна открытий". Подростки от 15 до 17 лет могут снять короткие сюжеты о любимых местах столицы, а затем опубликовать в соцсети TikTok, поставив два хештега – #странаоткрытий и название своего города. Победители станут амбассадорами своего региона, получат призы, а также отправятся в путешествие с известными блогерами и режиссерами.
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