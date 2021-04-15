Дни исторического и культурного наследия стартуют в столице 18 апреля – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В 2021 году в столице в 21-й раз пройдут Дни исторического и культурного наследия, они стартуют 18 апреля. Так, жителей приглашают посетить уникальные исторические места в компании экскурсоводов и москвоведов.
По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, такая акция проходит каждый год. Она посвящена памятникам архитектуры города.
"В экскурсионную программу этого года включено около 90 объектов, в том числе те, что были отреставрированы недавно. Среди них – Дом Наркомфина и Северный речной вокзал. Всего с 18 апреля по 31 мая пройдет больше 200 экскурсий. А кроме того, организаторы готовят краеведческий диктант и исторический онлайн-марафон", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.
Регистрацию на некоторые экскурсии уже открыли на сайте "Узнай Москву" в разделе "Дни наследия". Участники проекта смогут посетить особняк Морозова в Подсосенском переулке, особняк Шехтеля на Большой Садовой улице, усадьбу Васильчиковой на Гоголевском бульваре, Дом Центросоюза и усадьбу Барышникова на Мясницкой улице, а также многие другие объекты.
Кроме того, 18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест состоится онлайн-марафон. В выездной студии, размещенной на ВДНХ в павильоне № 14 "Азербайджан", телеведущий Михаил Зеленский встретится с архитекторами-реставраторами, молодыми специалистами, работающими на столичных объектах.
В этот же день пройдет краеведческий диктант "Московский код". Он будет доступен на портале "Узнай Москву" с 10:00 до 22:00. Вопросы диктанта посвящены историческим зданиям и памятникам, архитектурным элементам и стилям, знаменитым зодчим, памятным адресам города.
По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в 2021 году диктант пройдет в третий раз.
"Это уникальный проект, который позволяет проверить свои знания о Москве, а также узнать новые исторические факты и городские легенды. В этот раз будет 25 вопросов, мы подготовили их совместно с краеведами, архитекторами, реставраторами и историками", – отметил руководитель ведомства.
Уточняется, что вопросы диктанта будут зачитывать знаменитые деятели культуры и искусства, теле- и радиоведущие, политические и общественные деятели, спортсмены, блогеры. Среди них – Михаил Швыдкой, Геннадий Хазанов, Евгений Миронов, Евгений Писарев, Илья Авербух, Мария Киселева, Евгений Герасимов, Алексей Касатонов, Виктория Исакова и другие.
Ранее сообщалось, что совместно с Таганским районом департамент культурного наследия запустил проект для подростков "Таганка #history&love". Ребятам предлагают придумать и снять короткое видео о любимом памятнике или историческом здании в данном районе, Лучшие ролики будут опубликованы на страницах ведомства в соцсетях TikTok и "Инстаграм".
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