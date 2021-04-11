Евгений Попов предложил резко увеличить штрафы за порчу объектов культурного наследия

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Тележурналист Евгений Попов заявил, что за историческими памятниками архитектуры необходимо пристально наблюдать. За состоянием подобных объектов должен быть усилен контроль.

Уточняется, что во время реставрации главного корпуса МГУ возникла угроза повреждения исторических интерьеров некоторых аудиторий. Работники сломали мебель и испортили отделку из карпатского дуба и бука 1950-х годов. Вероятное разрушение может произойти и в аудиториях биолого-почвенного факультета.

Попов отметил, что такие действия грозят исчезновением уникальных интерьеров.

"(Требуются) более жесткие меры за нарушение законодательства. Предлагаю рассмотреть увеличение в 10 раз минимального штрафа за действия, повлекшие повреждение или уничтожение объекта культурного наследия", – прокомментировал тележурналист.

Кроме того, он предложил внести знаковые памятники архитектуры столицы в реестр объектов культурного наследия. Это, по его мнению, предотвратит их снос с последующей застройкой территории.

Попов добавил, что в настоящее время в едином реестре числится порядка 150 тысяч объектов. При этом около 300 тысяч объектов не учетны.

Заместитель руководителя департамента культурного наследия города Сергей Мирзоян сказал, что при реставрации МГУ могла не соблюдаться культура производственных работ, что повлекло проблемы.

"У нас нет опасения, что оригинальная мебель, которая подлежит реставрации, может быть утрачена. Мы внимательно следим за этим и контролируем ход выполнения работ", – объяснил Мирзоян.

Ранее в пресс-службе вуза заявили, что работы по проведению капитального ремонта аудиторий МГУ соответствуют утвержденному Мосгорнаследнием проекту.

При этом на сайте Change.org появилась петиция о якобы незаконных работах по демонтажу интерьеров исторических аудиторий университета. По мнению авторов документа, мебель и отделка помещений являются предметами охраны памятника истории – комплекса зданий МГУ.

