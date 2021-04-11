Евгений Попов предложил резко увеличить штрафы за порчу объектов культурного наследия

Фото: Екатерина Тихонова
Тележурналист Евгений Попов заявил, что за историческими памятниками архитектуры необходимо пристально наблюдать. За состоянием подобных объектов должен быть усилен контроль.
Уточняется, что во время реставрации главного корпуса МГУ возникла угроза повреждения исторических интерьеров некоторых аудиторий. Работники сломали мебель и испортили отделку из карпатского дуба и бука 1950-х годов. Вероятное разрушение может произойти и в аудиториях биолого-почвенного факультета.
Попов отметил, что такие действия грозят исчезновением уникальных интерьеров.
"(Требуются) более жесткие меры за нарушение законодательства. Предлагаю рассмотреть увеличение в 10 раз минимального штрафа за действия, повлекшие повреждение или уничтожение объекта культурного наследия", – прокомментировал тележурналист.
Кроме того, он предложил внести знаковые памятники архитектуры столицы в реестр объектов культурного наследия. Это, по его мнению, предотвратит их снос с последующей застройкой территории.
Попов добавил, что в настоящее время в едином реестре числится порядка 150 тысяч объектов. При этом около 300 тысяч объектов не учетны.
Заместитель руководителя департамента культурного наследия города Сергей Мирзоян сказал, что при реставрации МГУ могла не соблюдаться культура производственных работ, что повлекло проблемы.
"У нас нет опасения, что оригинальная мебель, которая подлежит реставрации, может быть утрачена. Мы внимательно следим за этим и контролируем ход выполнения работ", – объяснил Мирзоян.
Ранее в пресс-службе вуза заявили, что работы по проведению капитального ремонта аудиторий МГУ соответствуют утвержденному Мосгорнаследнием проекту.
При этом на сайте Change.org появилась петиция о якобы незаконных работах по демонтажу интерьеров исторических аудиторий университета. По мнению авторов документа, мебель и отделка помещений являются предметами охраны памятника истории – комплекса зданий МГУ.
Штраф за повреждение объектов культурного наследия может вырасти в 10 раз
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: