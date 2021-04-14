Песков рассказал о формате проведения "Бессмертного полка"

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Формат проведения "Бессмертного полка" в этом году будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций санитарных властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы слышали заявление организаторов "Бессмертного полка" о том, что они готовят акцию. Но все окончательные параметры проведения этой акции, конечно, будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Песков подчеркнул, что говорить об очном участии Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка" пока преждевременно.

