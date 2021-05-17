Свыше 500 тыс москвичей оформили единый читательский билет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 500 тысяч жителей столицы пользуются единым читательским билетом, обеспечивающим доступ к фондам всех городских библиотек, которые в общей сложности насчитывают свыше 13 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 миллиона изданий. В основном это книги современных отечественных и иностранных авторов, русских классиков, научная и профессиональная литература", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Взрослая аудитория чаще интересуется современной литературой. Самой популярной оказалась книга американского писателя и сценариста Майкла Шейбона "Потрясающие приключения Кавалера & Клея", которую с начала текущего года в библиотеках столицы взяли 1 215 раз.

Также в числе популярных оказались романы "Идти бестрепетно" и "Брисбен" Евгения Водолазкина, "На поле Фарли" Риз Боуэн, "Семейная кухня" Маши Трауб, "Насквозь" Натальи Громовой, "Странная обезьяна" Александра Соколова, "Дети мои" Гузели Яхиной, а также произведения русских классиков – Дениса Фонвизина, Василия Жуковского и других.

У юной аудитории популярностью пользуются книги о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг, "Лучезарный Аполлон. Птицы, бабочки и мифы" Владимира Бабенко, "Человек и животные" Юрия Дмитриева, "Великие писатели" из серии "Я познаю мир" и другие издания.

Самой популярной среди маленьких жителей столицы оказалась книга "Юрий Гагарин" Андрея Лисаченко из серии "Вдохновляющие истории".

Единый читательский билет начали выдавать в конце 2018 года. Помимо ЕЧБ, в систему входит электронный каталог изданий. В нем содержатся полная библиографическая информация о книге и сведения о ее принадлежности к той или иной читальне.

ЕЧБ представляет собой пластиковую карту: на лицевой стороне изображены книжные полки и нанесены две надписи – "Библиотеки Москвы" и "Единый читательский билет". На обратной стороне присутствует штрихкод и уникальный 13-значный номер. При считывании штрихкода библиотекарь видит данные о пользователе.

Для получения ЕЧБ необходимо прийти в библиотеку с паспортом. Оформление занимает не более 10 минут. При этом в качестве единого читательского билета можно использовать и социальную карту москвича, если связать ее штрихкод с профилем читателя в системе.

