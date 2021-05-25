Книгу с предисловием Путина представили в Санкт-Петербурге

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Европейский менеджер в области культуры и режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай представил в Санкт-Петербургском горном университете свою книгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Предисловие для издания, получившего название "Научиться любить Россию", написал Владимир Путин.

"До 2008 года я не думал, чтобы работать в России, но в 2009 году предложение президента изменило мои планы. Я получил возможность узнать русскую душу, познакомиться с величием русских ландшафтов. Во время путешествий я влюбился в Россию и ее историю", – рассказал автор.

По мнению Фрая, России и Германии необходимо поддерживать давние исторические связи.

Первое издание книги "Научиться любить Россию" появилось три года назад на немецком языке. В Германии произведение попало в список бестселлеров.

В декабре 2020 года Путин заявил, что отношения между россиянами и другими народами являются доброжелательными и построенными на взаимном уважении. Вместе с тем президент РФ отметил, что иногда "взрослые выясняют отношения".