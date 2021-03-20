Посольство России получило письма от граждан США с извинениями

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российское посольство в США получило письма от граждан страны с извинениями за слова властей в адрес РФ. Об этом сообщает RT.

"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес России", – заявил посол Анатолий Антонов.

Дипломат заявил, что тронут позицией американских граждан. По его мнению, американцы понимают, что диалог между странами должен строится на позициях уважения. Кроме того, подобный подход свидетельствует о возможности нормализации отношений между США и Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на улучшение отношений с США, но всегда готова к более негативному сценарию. Представитель Кремля также подчеркнул, что Владимир Путин намерен несмотря ни на что поддерживать связь с Вашингтоном.

Несколько дней назад Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. В ходе интервью он сказал, что "хорошо знает" Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.

