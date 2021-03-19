Песков оценил возможность холодной войны между РФ и США

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Россия надеется на лучшее в отношениях с США, однако всегда готова к худшему сценарию. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экспертов по поводу возможной холодной войны между странами.
"Все-таки наблюдатели и специалисты как раз зарабатывают хлеб на подобных прогнозах. Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но всегда готовы к худшему при этом", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин четко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах всего мира.
Ранее Путин предложил президенту США Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире, отметив, что такой формат будет интересным для россиян и американцев. Президент РФ напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от американского коллеги, поэтому на этот раз он выступил с предложением продолжить дискуссию в таком формате, чтобы избежать заочных споров.
До этого Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что хорошо знает Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.
Президент России в ответ на заявления Байдена пожелал ему здоровья.
Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире
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