Пушков прокомментировал высказывания Байдена в адрес Путина

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, такие заявления становятся для Соединенных Штатов одним из способов сплочения антироссийской коалиции, которая расшаталась при Трампе.

"Байден своим сверхагрессивным выпадом против президента России посылает сигнал своим европейским союзникам: вот как следует вести себя с Москвой", – уточнил Пушков.

Кроме того, данная ситуация демонстрирует, что США готовятся к политической и экономической осаде РФ, заключил политик.

Ранее Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. В ходе интервью он сказал, что "хорошо знает" Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.

Позже президент России признал, что лично знаком с американским коллегой, и в ответ на его заявления пожелал Байдену здоровья.

