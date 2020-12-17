Путин ответил, почему Россию не любят другие государства

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос маленького россиянина.

Мальчик спросил у главы государства: "Почему Россию не любят другие государства, ведь мы не делаем ничего плохого?"

Президент заверил, что Россию любят в очень многих странах мира.

"Если мы спорим с какими-то большими дядями и тетями, так это взрослые выясняют отношения, а отношения между народами доброжелательные, основаны на взаимном уважении", – сказал он.

Ранее в ходе мероприятия президент назвал Россию "белой и пушистой" в сравнении с Западом.

Ежегодная пресс-конференция главы государства стартовала в четверг, 17 декабря. В нынешнем году она частично проходит в дистанционном формате и с элементами прямой линии с населением.