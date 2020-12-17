Путин ответил, почему Россию не любят другие государства

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос маленького россиянина.
Мальчик спросил у главы государства: "Почему Россию не любят другие государства, ведь мы не делаем ничего плохого?"
Президент заверил, что Россию любят в очень многих странах мира.
"Если мы спорим с какими-то большими дядями и тетями, так это взрослые выясняют отношения, а отношения между народами доброжелательные, основаны на взаимном уважении", – сказал он.
Ранее в ходе мероприятия президент назвал Россию "белой и пушистой" в сравнении с Западом.
Ежегодная пресс-конференция главы государства стартовала в четверг, 17 декабря. В нынешнем году она частично проходит в дистанционном формате и с элементами прямой линии с населением.
Путин заявил, что пока не решил, будет ли вновь баллотироваться в президенты
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