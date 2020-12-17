Путин назвал Россию "белой и пушистой" по сравнению с Западом

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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции назвал Россию "белой и пушистой" в сравнении с Западом.

"Мы белые и пушисты по сравнению с вами. Мы решили помочь тем странам, которые хотели развиваться самостоятельно, освободиться от определенного советского диктата. Ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток мы услышали, но своих обещаний вы не выполнили", – отметил президент РФ.

Ранее в ходе мероприятия Путин заявил, что не делит лидеров других стран на хороших и плохих. По его словам, он работает с ними для достижения лучшего результата для РФ.

Глава государства также заверил, что работает не для того, чтобы "красиво выглядеть за бугром", а расследования о его жизни являются "компиляцией, которую невозможно читать".