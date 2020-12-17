Путин заявил, что работает не для того, чтобы "красиво выглядеть за бугром"

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что работает не для того, чтобы "красиво выглядеть за бугром", а расследования о его жизни являются "компиляцией, которую невозможно читать".
Президент назвал представителей Госдепа авторами вбросов о нем и его семье, целью которых является месть и попытка оказать влияние на общественное мнение в России.
"По поводу того, что вбросы имеют место, собственно, ничего удивительного нет. Они всегда имели место и всегда будут иметь место, это такое информационное противоборство происходит. Они и были раньше, вспомните тяжелые события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом, в каком виде тогда вашего покорного слугу ни представляли и в международной прессе, да и, к сожалению, у нас в стране тоже", – сказал он.
Российский лидер добавил, что он работает так, как считает нужным для РФ.
"Но всегда исхожу из того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны, а не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то за бугром", – отметил Путин.
Текущая пресс-конференция стала 16-й для главы государства с 2001 года. Представители федеральных и зарубежных СМИ работают в Центре международной торговли в Москве, а региональные журналисты участвуют в мероприятии, не выезжая за пределы своего округа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: