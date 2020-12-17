Путин заявил, что работает не для того, чтобы "красиво выглядеть за бугром"

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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что работает не для того, чтобы "красиво выглядеть за бугром", а расследования о его жизни являются "компиляцией, которую невозможно читать".

Президент назвал представителей Госдепа авторами вбросов о нем и его семье, целью которых является месть и попытка оказать влияние на общественное мнение в России.

"По поводу того, что вбросы имеют место, собственно, ничего удивительного нет. Они всегда имели место и всегда будут иметь место, это такое информационное противоборство происходит. Они и были раньше, вспомните тяжелые события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом, в каком виде тогда вашего покорного слугу ни представляли и в международной прессе, да и, к сожалению, у нас в стране тоже", – сказал он.

Российский лидер добавил, что он работает так, как считает нужным для РФ.

"Но всегда исхожу из того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны, а не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то за бугром", – отметил Путин.

Текущая пресс-конференция стала 16-й для главы государства с 2001 года. Представители федеральных и зарубежных СМИ работают в Центре международной торговли в Москве, а региональные журналисты участвуют в мероприятии, не выезжая за пределы своего округа.

