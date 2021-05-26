Баженов считает, что экопросвещение должно получить статус государственной программы

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Развитие экологической культуры населения и информирование граждан о состоянии окружающей среды должны стать одними из приоритетных направлений деятельности государства, считает тележурналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов.
"Перед людьми стоят серьезные вызовы в вопросах экологической безопасности. Один человек генерирует в среднем 182 килограмма отходов в год. За девять месяцев 2020 года был зафиксирован 171 случая высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в России. Чтобы нашим детям не пришлось жить на погибающей планете, необходимо уже сейчас формировать экологическую культуру в обществе", – заявил он.
По словам Баженова, с 2019 года загрязненность воздуха в России повысилась на 57%. В Москве, которая является одним из наиболее озелененных мегаполисов планеты, ситуация лучше, однако 8 миллионов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания также оказывают негативное воздействие на столичный воздух.
"Только составив конкретную программу, систематизировав знания в области экологического просвещения и охраны окружающей среды, мы избежим катастрофы. Людям надо рассказывать про состояние природы, про проблемные узлы и возможные решения. В этом и заключается суть экопросвещения – формирование активной жизненной позиции и экологической культуры", – отметил Баженов.
Он подчеркнул, что довольно важное значение в информировании детей и подростков о защите природы имеет семья. По словам тележурналиста, родители должны показывать бережное отношение к окружающей среде на собственном примере.
Ранее Баженов выразил мнение, что общественные движения и экологические организации должны решать судьбу зон отдыха и проводить озеленение города с учетом мнений и пожеланий жителей Москвы.
Он также отметил, что при благоустройстве необходимо учитывать и безопасность граждан. Детские площадки должны соответствовать всем требованиям эксплуатации. Общественные движения и экологические организации могут помочь в этом.
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