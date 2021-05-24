В Москве стартовали работы по мониторингу зеленых насаждений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве начали проводить работы по мониторингу зеленых насаждений. Об этом рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"На специальных площадках наблюдения дендрологами и энтомофитопатологами будут обследованы более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников. Специалисты измерят их параметры, оценят жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений", – говорится в сообщении.
Уточняется, что для быстрой идентификации каждому растительному объекту при обследовании присваивают порядковый номер. Кроме того, ежегодно обновляется фотобанк площадок постоянного наблюдения.
По данным пресс-службы, в прошлом году на площадках постоянного наблюдения было обследовано более 10,5 тысячи деревьев и более 18 тысяч кустарников. Специалисты отмечают стабильное состояние деревьев в последние шесть лет.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подвел итоги месячника по благоустройству. За названный период в столице высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников.
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