Более 13 тыс деревьев и кустарников высадили в Москве за месячник по благоустройству

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подвел итоги месячника по благоустройству.
Как сообщает Агентство "Москва", за названный период в столице высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников.
"Зеленые насаждения оказывают особое влияние на климат мегаполиса, поэтому все городские проекты по благоустройству предусматривают работы по озеленению территорий", – подчеркнул представитель мэрии.
Бирюков уточнил, что в парках, на особо охраняемых природных территориях, вдоль улиц и магистралей, в скверах, на бульварах, во дворах и на территориях социальных учреждений появились 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников.
Больше всего деревьев – 500 – разместили в Южном административном округе. По числу кустарников лидирует Северо-Восточный округ – более 7,3 тысячи саженцев высадили в Ростокинском акведуке, у храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево и во дворах субъекта Москвы.
По словам Бирюкова, деревья и кустарники особенно важны для экологии мегаполиса. В качестве важных факторов заммэра отметил как защиту от пыли и выхлопных газов, так и эстетику городских пространств.
Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства рассказал о проекте "Наше дерево". За два года его работы было получено около 15 тысяч заявок, из которых почти 7 – на 2021 год. В рамках проекта родители могут высадить дерево в честь рождения ребенка.
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