Почти семь тысяч деревьев высадят в парках в рамках проекта "Наше дерево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Проект "Наше дерево" получил за два года работы около 15 тысяч заявок от горожан. Благодаря этой инициативе все желающие могут бесплатно высадить дерево в честь рождения ребенка, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"За два года по заявкам горожан мы высадили более семи тысяч деревьев и уже получили заявки на высадку почти семи тысяч деревьев разных пород в этом году. Прием заявок на высадку именных деревьев в этом году завершится 15 июня", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Горожанам напомнили, что дерево можно высадить в честь рождения ребенка, который появился на свет после 1 января 2019 года. Отправить заявку нужно до того, как ребенку исполнится три года. Обязательным условием является наличие постоянной регистрации в столице у одного из родителей.

В материале говорится, что участники проекта чаще всего выбирали липу, также популярностью пользуется сосна, клен, белая ива и рябина.

Руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко рассказал, что интерес к проекту растет.

"Если в 2019 году жители высадили свыше 2 300 деревьев, то в 2020 году столичные парки украсили уже пять тысяч деревьев", – отметил Лысенко.

В конце марта сообщалось, что за два месяца более 1,5 тысячи онлайн-заявлений подали молодые родители, чтобы принять участие в проекте "Наше дерево". Это в два раза больше, чем за тот же период весенней кампании.

Проект озеленения Москвы появился весной 2019 года. Он направлен на улучшение экологической ситуации и сохранение семейных ценностей. Подать заявку на участие в программе можно на mos.ru, там же можно выбрать парк, участок и породу дерева.