Свыше 1,5 тысячи заявок подано на осеннюю высадку в рамках проекта "Наше дерево"

С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 1,5 тысячи онлайн-заявлений за два месяца подали молодые родители, чтобы принять участие в проекте "Наше дерево" и осенней высадки саженцев в честь рождения детей. Это в два раза больше, чем за тот же период весенней кампании, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, прием заявок завершится 15 июня.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что стартовавший два года назад проект стал одним из самых популярных у москвичей.
"Благодаря этой ежегодной акции москвичи теперь могут особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи – рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок — собственное именное дерево", – приводятся в материале слова Бирюкова.
В свою очередь, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что весной благодаря участникам проекта в московских парках появится более 4,5 тысячи саженцев.
"Принять участие в проекте очень просто – достаточно подать онлайн-заявку на портале. При этом часть сведений заполняется автоматически из личного кабинета пользователей, что делает участие в проекте еще более удобным", – отметил Лысенко.
Он добавил, что в среднем каждый месяц москвичи бронируют свыше 700 саженцев, чтобы высадить в любимом парке семейное дерево.
В 2019 году москвичами было высажено 2,3 тысячи деревьев, а в 2020-м – 5 тысяч.
Проект озеленения Москвы появился весной 2019 года. Он направлен на улучшение экологической ситуации и сохранение семейных ценностей. Подать заявку на участие в программе можно на mos.ru, там же можно выбрать парк, участок и породу дерева.
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