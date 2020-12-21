Депутат МГД Киселева: более 3 тысяч семей весной высадят дерево в честь рождения ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более трех тысяч деревьев забронировали для высадки в столице в честь рождения ребенка в 2021 году, сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселева.
"В рамках городской программы "Наше дерево" каждая семья, в которой недавно родился ребенок, может посадить именное дерево в одном из столичных парков и смотреть, как оно растет", – цитирует ее Агентство "Москва".
Она положительно отозвалась об этой акции. Кроме того, парламентарий подчеркнула, что речь идет не только о развлечении для родителей, но и об улучшении экологической ситуации в городе.
Киселева напомнила, что высадка деревьев проходит в Москве дважды в год: весной и осенью. По ее словам, на весну 2021 года уже подготовили места под высадку более 20 тысяч деревьев, из них забронировали более 3 тысяч.
Депутат отметила, что новые деревья будут способствовать развитию парковых территорий города. Самым популярным местом для высадки деревьев оказался Битцевский лес. Затем идут Измайловский парк, Москворецкий лесопарк, долина реки Сетунь. Самое популярное дерево – липа, второе место занял остролистный клен, но с большим отрывом.
Принять участие в программе "Наше дерево" могут москвичи, чьи дети родились после 1 января 2019 года. Высадить дерево в парке в честь рождения ребенка можно в течение трех лет. Подать заявку можно на официальном портале правительства Москвы. В этом году заявки принимают до 31 декабря.
В октябре этого года на участие в проекте "Наше дерево" москвичи подали заявки на высадку 5 044 саженцев.
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