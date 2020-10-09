Москвичи подали более пяти тысяч заявок на участие в проекте "Наше дерево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи подали заявки на высадку 5 044 саженцев в рамках проекта "Наше дерево". Именные растения появятся осенью на 26 парковых территориях столицы.

По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, благодаря акции "Наше дерево" каждый москвич может особо отметить значимое и самое счастливое событие в жизни любой семьи.

"В прошлом году по заявкам горожан мы высадили две тысячи деревьев, в этом году получили в 2,5 раза больше заявок", – приводит слова Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что по этой причине высадка именных деревьев будет проводиться дважды в год: весной и осенью. В парках уже подготовлены места для более чем 20 тысяч деревьев.

В этом году молодые родители чаще всего выбирали липу. Также популярными стали клен, сосна и ива. Высадить деревья преимущественно хотели в Измайловском парке и Битцевском лесу.

Проект озеленения Москвы появился весной 2019 года. Он направлен на улучшение экологической ситуации и сохранение семейных ценностей.