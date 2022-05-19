Фармаколог рассказала, какие лекарства не должны быть в домашней аптечке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Необходимо внимательно следить за сроком годности лекарств в домашней аптечке и правилами их хранения, поскольку просроченные препараты могут оказать негативное воздействие на организм, заявила главный клинический фармаколог столичного департамента здравоохранения Марина Журавлева. Об этом сообщает РИА Новости.

"В аптечке не должно быть просроченных препаратов. Кроме того, долго в домашних условиях нельзя держать большое количество препаратов, потому что вы не сможете сохранить их в том температурном режиме, который указан, он будет все время меняться, и от этого могут измениться и свойства препарата", – сказала она.

Журавлева пояснила, что срок годности лекарственных средств как правило не превышает 2–3 года. Прием просроченных препаратов в лучшем случае не принесет никакого эффекта, а в худшем – окажет негативное воздействие на организм из-за проявившихся побочных эффектов.

"Лучше при хронических заболеваниях, если пациент ежедневно пожизненно применяет препарат, можно иметь запас – на месяц-два, но брать на год-полтора-два нерационально", – посоветовала Журавлева.

Простые средства для наружного применения, такие как йод и зеленка, можно хранить в течение более длительного срока. При этом препараты, требующие хранения в холодильнике при температуре до плюс 2–4 градусов, могут очень быстро потерять активные свойства при несоблюдении данных условий. По словам Журавлевой, таких лекарств не слишком много, однако они требуют обязательного соблюдения правильных условий хранения.

"Если это мазь, то просто остается мазевая основа, если лекарственный препарат, то он теряет свою эффективность, и вы получите препарат, который не только не поможет в трудной ситуации, но может и проявить побочные эффекты", – заключила специалист.

Ранее Журавлева заявила, что тонометр и термометр обязательно должны присутствовать в домашней аптечке у людей старше 35 лет. Эксперт напомнила, что артериальное давление необходимо контролировать. Если оно повышается, нужно искать причину, способствующую этому.