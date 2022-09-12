Диетолог перечислила продукты, разрушающие кости

Фото: depositphotos/photographee.eu

При остеопорозе следует отказаться от соли, продуктов с пальмовым маслом, а также от газировки, горького шоколада и кофеиносодержащих напитков. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

При остеопорозе кости теряют кальций, становясь менее плотными, и возрастает риск переломов. По словам эксперта, особенно опасным является повреждение шейки бедра. Чтобы кальций не вымывался из организма, в первую очередь Соломатина советует отказаться от кофеиносодержащих продуктов и напитков.

"Это может быть кофе, это могут быть энергетические напитки, где содержится кофеин. Это горький шоколад, хотя он полезен, но в данном случае объедаться им не стоит, поскольку выводит кальций", – подчеркнула врач.





Елена Соломатина врач-диетолог Низкосолевые диеты рекомендуются с возрастом не только из-за того, что у многих соль повышает давление, но и потому что, она еще вымывает кальций из организма.

При выборе продуктов в магазине специалист советует внимательно читать их состав. Если в списке есть пальмовое масло, лучше отказаться от покупки, поскольку оно тоже негативно влияет на усвоение кальция.

"Ортофосфорная кислота, которая содержится в газировке, также является антагонистом кальция. Как правило, энергетики бывают тоже газированные, там мы получим и кофеин, и ортофосфорную кислоту. Такие напитки необходимо исключать", – заключила Соломатина.

Ранее россиянам посоветовали с осторожностью принимать кальций. По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Татьяны Романенко, перед началом курса следует обязательно проконсультироваться со специалистом. Дело в том, что при переизбытке кальция у человека может вырасти артериальное давление, ухудшиться состояние сосудов, а также повыситься риск образования камней в почках и развития атеросклероза.