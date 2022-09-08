Врач назвал самые важные витамины для пожилых

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Витамины C, D и группы B являются самыми важными для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Витамин D ответственен за усвоение кальция, поэтому его обязательно нужно употреблять пожилым людям, отметил эксперт. В основном он содержится в рыбе, чуть меньше его в маслах и совсем небольшое количество – в грибах.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Также важны витамины для нервной системы, это витамины группы B. Дополнительно, конечно, их употреблять не нужно, но в пище они должны присутствовать в адекватном количестве. Это нормальная работа нервной системы и хорошее самочувствие, потому что витамины группы B отвечают за метаболизм практически любой клетки.

Можно употреблять говядину и, если нет противопоказаний, раз в неделю есть печень, которая является лидером по содержанию витаминов группы B, отмечает нутрициолог.

"Витамин C важен для всех. Это наш иммунитет. Для возрастных людей иммунитет крайне важен, потому что они любое заболевание переносят гораздо сложнее, особенно сейчас, в условиях того, что буйствует коронавирус", – говорит Арзамасцев.

Эксперт рекомендует включить в рацион шиповник, киви и любые цитрусовые.

"Если все эти продукты чередовать, в принципе витамина C будет более чем достаточно. Его даже не нужно употреблять дополнительно в каких-то препаратах, только если есть именно показания", – заключил специалист.

Ранее россиянам в возрасте посоветовали употреблять белокочанную капусту. По словам врача-диетолога, аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, для пожилых этот овощ является самым полезным. Причем включать капусту в свой рацион можно как в свежем, так и в тушеном, отварном или квашеном виде.