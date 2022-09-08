Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

14:52

Главная / Новости /

Врач назвал самые важные витамины для пожилых

"Отвечают за метаболизм": названы самые важные витамины для пожилых
обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Витамины C, D и группы B являются самыми важными для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Витамин D ответственен за усвоение кальция, поэтому его обязательно нужно употреблять пожилым людям, отметил эксперт. В основном он содержится в рыбе, чуть меньше его в маслах и совсем небольшое количество – в грибах.

Также важны витамины для нервной системы, это витамины группы B. Дополнительно, конечно, их употреблять не нужно, но в пище они должны присутствовать в адекватном количестве. Это нормальная работа нервной системы и хорошее самочувствие, потому что витамины группы B отвечают за метаболизм практически любой клетки.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

Можно употреблять говядину и, если нет противопоказаний, раз в неделю есть печень, которая является лидером по содержанию витаминов группы B, отмечает нутрициолог.

"Витамин C важен для всех. Это наш иммунитет. Для возрастных людей иммунитет крайне важен, потому что они любое заболевание переносят гораздо сложнее, особенно сейчас, в условиях того, что буйствует коронавирус", – говорит Арзамасцев.

Эксперт рекомендует включить в рацион шиповник, киви и любые цитрусовые.

"Если все эти продукты чередовать, в принципе витамина C будет более чем достаточно. Его даже не нужно употреблять дополнительно в каких-то препаратах, только если есть именно показания", – заключил специалист.

Ранее россиянам в возрасте посоветовали употреблять белокочанную капусту. По словам врача-диетолога, аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, для пожилых этот овощ является самым полезным. Причем включать капусту в свой рацион можно как в свежем, так и в тушеном, отварном или квашеном виде.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать