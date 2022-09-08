Врач назвал самые важные витамины для пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Витамины C, D и группы B являются самыми важными для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Витамин D ответственен за усвоение кальция, поэтому его обязательно нужно употреблять пожилым людям, отметил эксперт. В основном он содержится в рыбе, чуть меньше его в маслах и совсем небольшое количество – в грибах.
Можно употреблять говядину и, если нет противопоказаний, раз в неделю есть печень, которая является лидером по содержанию витаминов группы B, отмечает нутрициолог.
"Витамин C важен для всех. Это наш иммунитет. Для возрастных людей иммунитет крайне важен, потому что они любое заболевание переносят гораздо сложнее, особенно сейчас, в условиях того, что буйствует коронавирус", – говорит Арзамасцев.
Эксперт рекомендует включить в рацион шиповник, киви и любые цитрусовые.
"Если все эти продукты чередовать, в принципе витамина C будет более чем достаточно. Его даже не нужно употреблять дополнительно в каких-то препаратах, только если есть именно показания", – заключил специалист.
Ранее россиянам в возрасте посоветовали употреблять белокочанную капусту. По словам врача-диетолога, аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, для пожилых этот овощ является самым полезным. Причем включать капусту в свой рацион можно как в свежем, так и в тушеном, отварном или квашеном виде.
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