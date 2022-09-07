Диетолог назвала самый полезный овощ для пожилых

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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в разговоре с Москвой 24 назвала белокочанную капусту самым полезным овощем для пожилых людей.
По словам эксперта, это универсальный продукт, который можно употреблять в разных вариантах: свежем, тушеном, отварном или квашеном.
"Если нельзя свежую капусту в виде салата, поскольку могут быть какие-то проблемы с пищеварением в виде метеоризма, ее можно заквасить, можно тушеный вариант использовать", – говорит диетолог.
Прежде всего белокочанная капуста богата витамином C, который особенно важен осенью. Он помогает защитить организм от простуд и вирусных инфекций, отмечает врач. Кроме того, в этом овоще содержится много полезной клетчатки и пищевых волокон, необходимых для здоровья кишечника.
Если говорить именно о квашеной капусте, то она поможет улучшить микрофлору кишечника и обогатить ее полезными бактериями, говорит Аплетаева.
"При квашении капусты происходит практически тот же самый процесс, что и при сквашивании молочных продуктов. По составу она также богата всеми питательными веществами. Условно говоря, это пробиотик, только не содержащий молочные составляющие в таком растительном исполнении", – отмечает эксперт.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что для людей в возрасте самым полезным фруктом является слива. По ее словам, этот продукт способен очищать организм от токсинов. Кроме того, слива способствует нормализации функций кишечника.
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