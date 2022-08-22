Диетолог назвала самые полезные свежевыжатые соки

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Овощные соки являются самыми полезными для здоровья, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в них содержится гораздо меньше сахара, чем во фруктовых.



Елена Соломатина врач-диетолог Когда мы выжимаем фруктовый сок, то жмых, то есть клетчатку, часто выбрасываем. Без нее сахар, который особенно содержится в сладких фруктах, может повышать уровень глюкозы в крови. То есть мы пьем, по сути, сахарный сироп. В овощных соках сахара, как правило, меньше.

Кроме того, в таких соках, в отличие от фруктовых, содержится меньше органических кислот, которые могут раздражать желудочно-кишечный тракт, отмечает Соломатина. Щадящим действием обладают огуречный, кабачковый, сельдерейный, тыквенный, томатный, морковный, капустный и картофельный соки.

"Свекольный понижает давление, сельдерейный хорошо очищает организм и оказывает мочегонное действие, как и тыква. В морковном – бета-каротин: это наше сумеречное зрение, это укрепление слизистой", – поясняет врач.

Соломатина добавила, что полезные вещества в свежевыжатых соках быстро разрушаются, поэтому употребить напиток лучше сразу после приготовления. Исключение составляет свекольный: ему, наоборот, нужно дать немного отстояться из-за содержания нитратов.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал не злоупотреблять газировкой и пакетированными соками после 60 лет. В них, по словам врача, содержится очень много сахара, а у пожилых могут наблюдаться начальные признаки сахарного диабета либо сам диабет и избыточный вес. Такие напитки могут ухудшить течение заболевания, пояснил эксперт.



