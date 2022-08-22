Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

17:35

Диетолог назвала самые полезные свежевыжатые соки

обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/HandmadePicture

Овощные соки являются самыми полезными для здоровья, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в них содержится гораздо меньше сахара, чем во фруктовых.

Когда мы выжимаем фруктовый сок, то жмых, то есть клетчатку, часто выбрасываем. Без нее сахар, который особенно содержится в сладких фруктах, может повышать уровень глюкозы в крови. То есть мы пьем, по сути, сахарный сироп. В овощных соках сахара, как правило, меньше.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Кроме того, в таких соках, в отличие от фруктовых, содержится меньше органических кислот, которые могут раздражать желудочно-кишечный тракт, отмечает Соломатина. Щадящим действием обладают огуречный, кабачковый, сельдерейный, тыквенный, томатный, морковный, капустный и картофельный соки.

"Свекольный понижает давление, сельдерейный хорошо очищает организм и оказывает мочегонное действие, как и тыква. В морковном – бета-каротин: это наше сумеречное зрение, это укрепление слизистой", – поясняет врач.

Соломатина добавила, что полезные вещества в свежевыжатых соках быстро разрушаются, поэтому употребить напиток лучше сразу после приготовления. Исключение составляет свекольный: ему, наоборот, нужно дать немного отстояться из-за содержания нитратов.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал не злоупотреблять газировкой и пакетированными соками после 60 лет. В них, по словам врача, содержится очень много сахара, а у пожилых могут наблюдаться начальные признаки сахарного диабета либо сам диабет и избыточный вес. Такие напитки могут ухудшить течение заболевания, пояснил эксперт.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать