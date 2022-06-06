Врач рассказал, какие напитки опасно пить после 60 лет

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Людям в возрасте старше 60 лет не следует злоупотреблять кофе, алкоголем и сладкими напитками. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, кофе обладает способностью выводить из организма полезные микроэлементы. В том числе речь идет и про кальций. Это в свою очередь может привести к появлению остеопороза и дефициту микроэлементов у пожилых людей, предупреждает специалист. Кроме того, кофеин провоцирует гипервозбудимость и, как следствие, скачки давления. Последние являются повреждающим фактором для сосудистой стенки, подчеркнул Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог У людей в возрасте сосудистая стенка в принципе уже хрупкая, и при этом повреждающем факторе в эти микротрещины, назовем это так, будет откладываться большее количество холестерина. Это в дальнейшем будет приводить к более быстрому развитию атеросклеротических изменений.

Диетолог также советует с осторожностью подходить к употреблению алкогольных напитков.

"Алкоголь выводит полезную жидкость из клеток, воду, которая активная, которая находится в рабочем состоянии, и способствует ограничению поступления жидкости в клетку. Сама вода будет находиться во внеклеточном пространстве, при этом клетка не будет получать питание", – объясняет врач.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Алкоголь приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что в этом случае будут отмечаться скачки артериального давления. Также к риску более быстрого старения, более быстрому получению каких-то заболеваний из-за того, что на клеточном уровне сама клетка будет страдать. Это клетки миокарда, клетки печени, абсолютно любые клетки.

У пожилых людей могут наблюдаться начальные признаки сахарного диабета либо сам диабет и избыточный вес. Поэтому после 60 лет желательно не злоупотреблять газированными напитками и пакетированными соками, чтобы не ухудшить течение заболевания, заключил Арзамасцев.

Ранее пожилым гражданам посоветовали не злоупотреблять фруктами, которые содержат большое количество клетчатки и быстрых углеводов. По словам врача-диетолога Марины Макиши, с осторожностью следует включать в свой рацион бананы, виноград и ананасы. Дело в том, что именно в этих фруктах содержится больше всего сахаров.