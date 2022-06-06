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Врач рассказала об опасном воздействии кваса на организм

"Вода со всякими вредностями": врач предупредила об опасности кваса
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/belchonock

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что регулярное употребление магазинного кваса способно привести к диабету и преждевременному старению.

В покупном напитке содержится большое количество сахара, что может нанести серьезный вред организму, предупреждает специалист.

В большинстве своем это даже не квас. Это просто напиток под названием квас. То есть это сахар, это различные добавки, которые ничего общего с квасом не имеют. Обычная газированная вода со всякими вредностями.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Такой напиток достаточно сильно повышает уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития диабета второго типа, продолжает эксперт.

"Либо это набор лишнего веса, повреждение эндотелия сосудов со всеми вытекающими последствиями. Сахар в организме потом вызывает гликирование тканей, фактически карамелизацию. И ткани нормально не могут функционировать, то есть происходит раннее старение", – подчеркнула Соломатина.

Совсем исключить квас стоит тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом.

Это гастриты, язвы, колиты, панкреатиты, всевозможные энтероколиты. То есть все, что связано с повреждением слизистой желудочно-кишечного тракта. Особенно если это еще связано с повышенной кислотностью. Квас будет раздражать слизистую, и в этом случае его пить нельзя.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Врач добавила, что в хорошо побродившем квасе присутствует небольшой процент алкоголя. Поэтому такой напиток нежелательно употреблять людям с заболеваниями нервной системы.

"Также детям, водителям, потому что можно квас попить, а потом попасть... Людям, у которых есть проблема с сердечно-сосудистой системой, если вдруг возникает дискомфорт, метеоризм после употребления кваса. Это может тоже давить на диафрагму. И этим людям тоже надо остерегаться, даже если нет прямой проблемы со стороны ЖКТ", – перечисляет эксперт.

По словам диетолога, если хочется выпить квас, то лучше отдавать предпочтение натуральному продукту. Норма потребления напитка составляет 200–250 миллилитров в день. "В среднем один стакан в день – это такая дозировка, которая не может навредить здоровому человеку", – заключила специалист.

Ранее россиян предупредили о том, что употребление сладких газированных напитков, кофе и молока способно негативно влиять на здоровье костей. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, такие напитки могут делать кости менее прочными и приводить к остеопорозу.

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