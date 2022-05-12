Врач рассказала, какие напитки разрушают кости

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Москве 24, что молоко, сладкие газированные напитки и кофе разрушают кости.

По словам специалиста, в молоке содержатся кислые компоненты, которые вымывают полезные вещества из организма, если их не уравновесить."Молоко имеет кислое основание в составе. Если его не поддерживать щелочными компонентами, а именно овощами, содержащими большое количество волокон, кальций из организма будет вымываться, приводя к остеопорозу", – предупреждает Королева.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Злоупотребление кислыми продуктами, неуравновешенными щелочными эквивалентами, будет приводить к ацидозу – изменению pH-среды организма, приводить к условиям, в которых организм хочет как-то себя уравновесить щелочными составляющими, и тогда он забирает из костной массы полезные щелочные минералы, освобождая кости от этих минералов, делая их менее прочными.

Кроме того, разрушать кости может и кофе, продолжает специалист. "Он нарушает процесс усвоения кальция, магния и ряда других минеральных веществ. Пить кофе лучше подальше от приема пищи, чтобы не было нарушено всасывание полезных минералов из состава принимаемой пищи. К тому же кофе обезвоживает организм, а вместе с водой мы тоже теряем минералы. Поэтому на любую чашку кофе должно быть не менее стакана воды", – объясняет врач.

Газированные напитки, особенно сладкие, также могут привести к остеопорозу, предупреждает диетолог. В них содержится ортофосфорная кислота, которая негативно сказывается не только на состоянии желудочно-кишечного тракта, но и зубов, вымывая кальций из последних и приводя к кариесу, дополнительным разрушительным факторам зубной ткани. Более того, регулярное употребление газировки может сказаться и на состоянии костной массы в целом, отмечает Королева.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что витамин D, который часто принимают для улучшения состояния костей, в избыточном количестве может, наоборот, ухудшать ситуацию. В частности, сделать их хрупкими и ломкими. Поэтому эксперт советует принимать витамин D только после консультации с врачом.