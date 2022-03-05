Терапевт предупредила об опасности избытка витамина D в организме

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что избыток витамина D в организме может привести к ухудшению состояния костей и спровоцировать появление камней в почках.

По словам эксперта, принимать витамин D следует только после консультации с врачом и сдачи анализа. "Никому не стоит пить витамин D, если нет его дефицита. Прежде чем начать принимать витамин D, обязательно надо сдать анализ крови на витамин D. И при дефиците врач подберет оптимальную дозировку", – говорит специалист.

Витамин D – это жирорастворимый витамин, который накапливается в организме, объясняет терапевт. Его передозировка способна вызвать проблемы со здоровьем, предупреждает Чернышова. Эксперт отметила, что негативные последствия можно получить, если принимать витамин D в виде препаратов. "Ни пребывание на солнце, никакой рацион, богатый витамином D, такую картину дать не может", – подчеркнула она.





Надежда Чернышова врач-терапевт Избыток витамина D ухудшает качество костей. Кости становятся хрупкими, ломкими. В основном мы пьем витамин D в том числе и для того, чтобы укрепить кости, чтобы не было переломов. Но его переизбыток влияет как раз противоположным образом, и кости становятся менее прочными.

Передозировка витамина D может привести к отравлению, предупреждает терапевт. "Нарушается пищеварение, появляется тошнота, рвота, пропадает аппетит, могут возникнуть понос, запоры и боли в животе. Головная боль, слабость, раздражительность, часто бессонница", – перечисляет врач.

Как осложнение могут возникать камни в почках, особенно у людей, которые к этому предрасположены, говорит Чернышова. "Если есть хоть какое-то нарушение обмена кальциевых солей, то передозировка витамина D почти наверняка приведет к образованию камней в почках", – заключила эксперт.

Ранее профессор Сури Виртанен из Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии посоветовал беременным, людям со смуглой кожей, гражданам старше 75 лет, детям и тем, кто мало бывает на свежем воздухе, принимать витамин D круглый год. Кроме того, по словам эксперта, по рациону человека можно оценить уровень этого элемента в организме.

