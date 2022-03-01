Ревматолог рассказала о причинах хруста в коленях

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Врач-ревматолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра суставной боли первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ирина Меньшикова рассказала Москве 24, что хруст в коленях может говорить о травмах и дистрофических изменениях хряща.

По словам специалиста, с проблемой хруста в коленях сталкиваются как пожилые граждане, так и молодые люди. "У пожилых, как правило, это связано с остеоартрозом, остеоартритом. У молодых это чаще проявление травматического плана", – говорит ревматолог.





Ирина Меньшикова врач-ревматолог Хруст в коленях появляется либо из-за хрящевых проблем, то есть дистрофических изменениях хряща, либо травматических проблем, когда имеется повреждение мениска. Иногда это может быть связано со связочным аппаратом, когда связки, сухожилия вокруг сустава тоже повреждаются, происходит микротравматизация.

Чтобы точно выяснить причину, Меньшикова советует обратиться к врачу. Вместе с тем она указала, что хруст в коленях не связан с недостатком кальция в организме.

"Дефицит кальция вообще не имеет отношения к суставу. Его недостаток может приводить к разрежению костей, к остеопорозу. Это немного другое", – пояснила ревматолог.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой предупредил, что здоровью человека может навредить хруст шеей и пальцами. По словам эксперта, такие привычки способны отправить на "досрочную пенсию" суставы. Постоянное щелканье может привести к нестабильности, из-за чего последние разбалтываются. В результате это способствует скорому износу суставов, а также артрозу, пояснил врач.