Ревматолог рассказала о причинах хруста в коленях

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Врач-ревматолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра суставной боли первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ирина Меньшикова рассказала Москве 24, что хруст в коленях может говорить о травмах и дистрофических изменениях хряща.
По словам специалиста, с проблемой хруста в коленях сталкиваются как пожилые граждане, так и молодые люди. "У пожилых, как правило, это связано с остеоартрозом, остеоартритом. У молодых это чаще проявление травматического плана", – говорит ревматолог.
Чтобы точно выяснить причину, Меньшикова советует обратиться к врачу. Вместе с тем она указала, что хруст в коленях не связан с недостатком кальция в организме.
"Дефицит кальция вообще не имеет отношения к суставу. Его недостаток может приводить к разрежению костей, к остеопорозу. Это немного другое", – пояснила ревматолог.
Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой предупредил, что здоровью человека может навредить хруст шеей и пальцами. По словам эксперта, такие привычки способны отправить на "досрочную пенсию" суставы. Постоянное щелканье может привести к нестабильности, из-за чего последние разбалтываются. В результате это способствует скорому износу суставов, а также артрозу, пояснил врач.
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