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Мануальный терапевт рассказал об опасном хрусте в суставах

Артрит или артроз: названы признаки опасного хруста в суставах
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Dirima

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал Москве 24, что хруст суставов, сопровождающийся болью, – это повод обратиться к специалисту.

Если хруст суставов сопровождается болевыми ощущениями, то это, безусловно, опасно, потому что может быть признаком и артроза, и артрита, и генеративных деструктивных изменений связочного аппарата.
Андрей Кабычкин
заслуженный врач России, мануальный терапевт

Также специалист назвал опасным хруст челюсти. Это патология височно-нижнечелюстного сустава, которая возникает в результате неправильного прикуса, неправильного развития сустава, объясняет мануальный терапевт.

"Хруст в суставе в дальнейшем может быть существенной причиной для ограничения подвижности нижней челюсти или ее подвывиха, что приведет к потере возможности есть", – подчеркнул эксперт. Чтобы обнаружить и вылечить проблему, врач советует провести компьютерную томографию височно-нижнечелюстного сустава.

Вместе с тем Кабычкин объяснил, что, если у человека хрустят суставы, но при этом боли нет, нужно идти в спортзал, а не к врачу.

Если просто сустав хрустит, это значит, что недостаточно двигательной активности. Нужно заниматься физкультурой, плаванием и так далее.
Андрей Кабычкин
заслуженный врач России, мануальный терапевт

По словам эксперта, иногда суставы хрустят из-за недостатка коллагена в организме. Причем такая проблема может встречаться не только у пожилых, но и молодежи, говорит мануальный терапевт.

"Откуда у молодого человека возьмется коллаген, если он питается фастфудом? Нужно есть мармелад, мясо, птицу, рыбу. Особенно полезен холодец, там большое количество коллагена", – заключил Кабычкин.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, что для укрепления костей следует употреблять больше продуктов, в которых содержатся кальций и витамин D. Специалист советует есть сельдь, скумбрию, яичные желтки и молочные продукты.

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