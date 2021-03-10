В Москве начали лечить суставы при помощи клеточных технологий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В городской клинической больнице номер 13 начали лечить суставы с помощью клеточных технологий. Инновационные методики стали эффективной альтернативой операционному вмешательству, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Лечение с использованием клеточных технологий назначают людям с дефектами хрящей и травматическими повреждениями капсульно-связочного аппарата. Для этого используют стволовые клетки собственной жировой ткани пациента, либо плазму собственной крови.
Для полного выздоровления необходимо от трех до пяти инъекций, которые вводят в сустав с промежутком одна — две недели. Отмечается, что клеточные технологии позволяют ускорить процесс восстановления пораженной ткани внутри сустава в несколько раз.
Как рассказал главный врач 13-й больницы Сергей Аракелов, процедуры проводят бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. По его словам, лечение успешно прошли уже более 100 человек, а результаты оказались впечатляющими.
Ранее сообщалось, что в поликлиниках Москвы за пять месяцев работы цифровой системы поддержки принятия врачебных решений на основе технологий искусственного интеллекта поставили более миллиона предварительных диагнозов.
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