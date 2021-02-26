Нейросеть помогла столичным врачам поставить миллион диагнозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За пять месяцев работы цифровой системы поддержки принятия врачебных решений в поликлиниках Москвы поставили более миллиона предварительных диагнозов.

Помощник на основе технологий искусственного интеллекта приступил к работе в октябре 2020 года в 46 взрослых лечебно-профилактических учреждениях столицы.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, точность сервиса, по оценкам медиков, сейчас составляет 65 процентов.

По ее словам, цифровые инструменты позволяют автоматизировать многие процессы, а также "подсвечивают" моменты, на которые врач может не обратить внимания.

В то же время они сокращают срок постановки диагноза. Таким образом, высвобождается и время для общения с пациентом, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ракова также обратила внимание, что нейросеть продолжает совершенствоваться на основе данных пациентов, поэтому впоследствии диагнозы будут более точными.

Модуль постановки предварительного диагноза анализирует жалобы пациента, которые врач вносит в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Затем он предлагает выбор из трех наиболее вероятных диагнозов.

Медик может выбрать один из них или поставить собственный. После этого врач направляет пациента на исследования или консультацию к специалистам узкого профиля, которых также предлагает система.

Ранее использовать искусственный интеллект стали при анализе эндоскопических исследований. Отмечалось, что алгоритмы учатся на тысячах специально размеченных специалистами обезличенных фото- и видеоизображениях.