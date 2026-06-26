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26 июня, 18:59

Общество

Путин подписал закон о запрете депортации иностранцев, воевавших за ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который запрещает депортацию принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ иностранцев. Информация об этом появилась на сайте официального опубликования правовых актов.

Нововведения коснутся лиц без гражданства и иностранцев, которые служили и служат по контракту. Также это актуально для тех, кто воевал в составе ВС РФ или других воинских формированиях.

Таким людям также нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, разрешения на работу и вида на жительство. Эти документы запрещено аннулировать.

Кроме того, закон предлагает не выполнять принятые с 24 февраля 2022 года решения о сокращении срока временного пребывания, депортации, отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании в отношении иностранных граждан, воевавших по контракту в составе российской армии. Теперь эти решения официально прекращают действовать.

В марте Путин подписал закон, который запрещает применять к иностранцам, служившим по контракту в составе ВС РФ, административное выдворение. Вместо этого они, согласно документу, должны выплатить штраф или отработать 100–200 часов.

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