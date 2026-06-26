ABC: жительница Нью-Йорка отравила дочь и четырех внуков

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Пожилая жительница американского штата Нью-Йорк Эми Стедман подозревается в убийстве дочери и четырех внуков. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным СМИ, правоохранители прибыли в квартиру, где жила семья, 23 июня. По словам соседей, оттуда несколько дней никто не выходил. Вскоре там нашли тела 64-летней Стедман, ее дочери и четырех внуков.

Как рассказал глава городской полиции Уильям Рэббит, собранные в рамках расследования улики, в том числе рукописная записка и другие косвенные доказательства, свидетельствуют о причастности пенсионерки к смерти родственников.

Отмечается, что в квартире пожилой женщины обнаружили множество рецептурных и безрецептурных препаратов. В связи с этим проводятся токсикологические анализы.

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