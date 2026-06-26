26 июня, 19:08Транспорт
Жительницу Москвы арестовали за спуск на пути метро за упавшим телефоном
Фото: depositphotos/andreyuu
В Москве арестовали женщину, спустившуюся на пути метро за упавшим телефоном. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города в телеграм-канале.
Уточняется, что 25 июня жительница Москвы умышленно спустилась на пути станции метро "Киевская". Позже женщина пояснила, что хотела поднять упавший на рельсы мобильный телефон.
Мировой судья судебного участка № 208 района Дорогомилово рассмотрел дело об административном правонарушении и назначил ей 5 суток ареста.
Ранее столичный суд арестовал сотрудника Большого театра Андрея Жирных, который бросил дымовую шашку в вентиляционную шахту здания театра. Из-за этого в помещениях учреждения произошло задымление. Посетителей и сотрудников эвакуировали.