Жительницу Москвы арестовали за спуск на пути метро за упавшим телефоном

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В Москве арестовали женщину, спустившуюся на пути метро за упавшим телефоном. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города в телеграм-канале.

Уточняется, что 25 июня жительница Москвы умышленно спустилась на пути станции метро "Киевская". Позже женщина пояснила, что хотела поднять упавший на рельсы мобильный телефон.

Мировой судья судебного участка № 208 района Дорогомилово рассмотрел дело об административном правонарушении и назначил ей 5 суток ареста.

Ранее столичный суд арестовал сотрудника Большого театра Андрея Жирных, который бросил дымовую шашку в вентиляционную шахту здания театра. Из-за этого в помещениях учреждения произошло задымление. Посетителей и сотрудников эвакуировали.