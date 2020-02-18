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Общество

18 февраля, 09:02

Привычка хрустеть пальцами оказалась опасной

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Хруст пальцами и шеей наносит вред здоровью человека. Такая привычка оказалась очень опасной, сообщил травматолог-ортопед Константин Терновой в эфире радио Sputnik.

"Многие любят щелкать пальцами или шеей. В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания "щелкнуть". Когда же люди делают это постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз", – пояснил врач.

По его словам, подобные действия похожи на то, как люди грызут ногти. Однако привычка хрустеть пальцами или шеей может отправить суставы на "досрочную пенсию".

Так, многократное щелканье приводит к нестабильности, из-за чего суставы разбалтываются. Это, в свою очередь, приводит к скорому их износу и артрозу.

"Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет", – предостерег Терновой.

Избавиться от вредной привычки можно с помощью массажа. Эксперт заверил, что это поможет снять напряжение в мышцах, что само собой избавит от желания щелкнуть. В случае если мышечной усталости нет, а хруст является просто вредной привычкой, врач посоветовал обратиться к психиатру, чтобы тот помог справиться с двигательным неврозом.

Ранее ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет. Выяснилось, что различные заболевания появлялись у тех людей, у которых были выявлены вредные привычки, такие как курение, употребление спиртного, страсть к фастфуду, игнорирование спорта.

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