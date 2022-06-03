Врач рассказал, какие фрукты опасно есть после 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 посоветовала пожилым гражданам с осторожностью употреблять фрукты, содержащие большое количество быстрых углеводов и клетчатки.
По ее словам, после 60 лет многие люди страдают от сахарного диабета. Поэтому им не стоит злоупотреблять сладкими фруктами, подчеркнула специалист.
"Так или иначе, все фрукты будут содержать какое-то количество углеводов. Как правило, эти углеводы и есть сахара. Больше всего сахаров содержится в бананах, винограде, ананасах", – уточнила эксперт.
Кроме того, существуют фрукты, которые содержат много грубой клетчатки, например яблоки, продолжает диетолог. Они могут усугубить ситуацию при обострении проблем с ЖКТ.
"Если есть какой-то момент обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности язва, гастрит или что-то подобное, то фрукты с грубой кожурой лучше не есть. Или по крайней мере снимать кожуру", – заключила эксперт.
Ранее британские медики перечислили пять овощей, способных спровоцировать в крови резкое повышение сахара. Речь идет о моркови, свекле, картофеле, пастернаке и кукурузе. Дело в том, что у них высокий гликемический индекс. Поэтому людям, которые страдают от диабета, следует включать эти овощи в рацион с осторожностью.
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