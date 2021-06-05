Иммунолог рассказал, почему не стоит варить компот из ягод

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Врач – аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в разговоре с Москвой 24 назвала самые полезные напитки из сезонных ягод.

Ранее в Москве начали продавать клубнику и землянику отечественных производителей из 15 регионов России. В городе уже открылись первые 77 торговых площадок из планируемых 174.

По словам Аплетаевой, самыми полезными являются ягоды, которые не подвергались никакой термической обработке. Так удается максимально сохранить присутствующий в них витаминный комплекс, отмечает специалист.





Марина Аплетаева врач – аллерголог-иммунолог В данном случае речь идет в большей степени о витамине C. Также в ярких ягодах присутствует большое количество антиоксидантов. У них высокие оздоравливающие свойства, они защищают клетки от токсического поражения, повышают иммунную систему. При термической обработке витамин C теряется, не только при варке, но даже при длительном хранении. При этом антиоксиданты сохраняются в большей степени.

Самым полезным напитком из ягод иммунолог назвала смузи. "Это те же самые ягоды, просто перемолотые, без обработки и без сахара", – пояснила специалист.

Также в качестве достаточно полезного варианта Аплетаева назвала заваривание ягод горячей водой. "Температура воды должна быть не выше 60 градусов. Можно в напиток добавить травы, мяту, например, можно добавить лимон. В охлажденном виде отлично подойдет для жарких дней. Главное – делать напиток без сахара", – рассказала специалист.

Компоты, по ее словам, полезны в значительно меньшей степени, так как ягоды подвергаются варке. Однако антиоксиданты сохраняются даже в таком напитке. При этом иммунолог напомнила о главном правиле при покупке ягод.





Марина Аплетаева врач – аллерголог-иммунолог Ягоды должны быть выращены в той местности, где вы живете, или недалеко от нее. Путь доставки, если он длительный, меняет питательную ценность и витаминный состав в пользу уменьшения.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о норме употребления вишни, черешни и клубники, а также объяснил, какая из июньских ягод наиболее полезна.

Специалист посоветовал съедать не более 200 граммов ягод в день. При этом употреблять сезонный продукт лучше через день. Что касается самой полезной ягоды, Арзамасцев отметил черешню: в ней, по его словам, представлено большее количество витаминов и в более доступной форме.