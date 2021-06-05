Иммунолог рассказал, почему не стоит варить компот из ягод

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Врач – аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в разговоре с Москвой 24 назвала самые полезные напитки из сезонных ягод.
Ранее в Москве начали продавать клубнику и землянику отечественных производителей из 15 регионов России. В городе уже открылись первые 77 торговых площадок из планируемых 174.
По словам Аплетаевой, самыми полезными являются ягоды, которые не подвергались никакой термической обработке. Так удается максимально сохранить присутствующий в них витаминный комплекс, отмечает специалист.
Самым полезным напитком из ягод иммунолог назвала смузи. "Это те же самые ягоды, просто перемолотые, без обработки и без сахара", – пояснила специалист.
Также в качестве достаточно полезного варианта Аплетаева назвала заваривание ягод горячей водой. "Температура воды должна быть не выше 60 градусов. Можно в напиток добавить травы, мяту, например, можно добавить лимон. В охлажденном виде отлично подойдет для жарких дней. Главное – делать напиток без сахара", – рассказала специалист.
Компоты, по ее словам, полезны в значительно меньшей степени, так как ягоды подвергаются варке. Однако антиоксиданты сохраняются даже в таком напитке. При этом иммунолог напомнила о главном правиле при покупке ягод.
Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о норме употребления вишни, черешни и клубники, а также объяснил, какая из июньских ягод наиболее полезна.
Специалист посоветовал съедать не более 200 граммов ягод в день. При этом употреблять сезонный продукт лучше через день. Что касается самой полезной ягоды, Арзамасцев отметил черешню: в ней, по его словам, представлено большее количество витаминов и в более доступной форме.
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