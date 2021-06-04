Терапевт предупредила об опасных последствиях расчесывания комариных укусов

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 предупредила об опасных последствиях, к которым может привести расчесывание кожи в месте укуса комара или других насекомых.
Терапевт добавила, что такой вариант развития событий встречается редко, однако рисковать все же не стоит. Кроме того, расчесывание места укуса может спровоцировать аллергическую реакцию, указывает Романенко.
"Во время укуса в организм попадает чужеродный белок, на который может быть реакция. Включаются механизмы, которые будут нейтрализовывать этот белок, может развиться аллергическая реакция. И когда мы расчесываем укус, мы этот чужеродный белок, то, что может вызвать аллергию, распространяем по коже", – пояснила терапевт.
Также расчесывание места укуса может привести к небольшому кровотечению, как следствие, к отеку на этом месте, продолжает врач.
Что касается обработки места укуса, если рану не расчесывать, она не требуется, отмечает терапевт. В то же время, чтобы снять зуд и небольшой отек, Романенко рекомендовала сделать холодный компресс.
Расчесанные раны специалист советует обрабатывать антисептиками на водной основе или настойками (также на водной основе), например зеленкой или перекисью водорода.
"Спиртовые настойки могут привести к ожогу кожи. Ими увлекаться не стоит", – пояснила терапевт.
Если же на месте укуса появился сильный отек, это может говорить об аллергической реакции. В таком случае Романенко допустила применение противоаллергических мазей или медикаментов, но только по рекомендации лечащего врача.
"Не будем забывать, что комары могут являться переносчиками инфекций. Поэтому, если после укуса насекомого повысилась температура, нужно без промедления обращаться к врачу", – заключила она.
Ранее в столичном комплексе городского хозяйства предупредили москвичей о росте популяции комаров. Городские службы приступили к дезинсекции водоемов для сокращения их численности. Отмечается, что специальный раствор абсолютно безопасен для людей, животных и обитателей водоемов.
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