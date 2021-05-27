Врач рассказала, что нельзя делать при укусе клеща

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Ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И. М. Сеченова Людмила Ганушкина рассказала в эфире телеканала "Звезда", каким рекомендациям из интернета по удалению клещей не стоит верить.

Первое, о чем вспомнила эксперт, – это совет смазать клеща керосином.

"Раньше даже рекомендовали, что клещ будет задыхаться и сам уберет хоботок, но ничего подобного. У него там есть крышечки, он закрывает эти дыхательные отверстия и благополучно сидит", – пояснила Ганушкина, добавив, что то же самое касается и масла.

По ее словам, важно быстро снять присосавшегося клеща, так как по его хоботку поступают различные патогены. Сделать это можно и руками: достаточно взять его указательным и большим пальцами, покачать и повернуть, после чего он легко выйдет. При этом давить насекомое ни в коем случае нельзя.

Если человек боится самостоятельно удалить паразита, то ему стоит обратиться в ближайший травмпункт, подчеркнула Ганушкина.

Ранее единичные случаи укусов клещей в Москве были зафиксированы в Измайловском парке, Кусково, Лосином острове, Серебряном Бору, в Бутовском лесопарке, в Зеленограде и ТиНАО.

При этом основная масса укусов приходится на горожан, выезжавших в том числе в Подмосковье, на территории Тверской, Брянской и Курской областей.

