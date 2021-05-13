В Москве зафиксировали случаи укусов клещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В Москве зафиксированы единичные случаи укусов клещей при посещении горожанами парков. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
"По еженедельным данным, в настоящее время обращаемость в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетние значения", – уточнили в пресс-службе. Случаи присасывания паразитов зарегистрированы в Измайловском парке, Кусково, Лосином острове, Серебряном Бору, в Бутовском лесопарке, в Зеленограде и ТиНАО. При этом основная масса укусов приходится на горожан, выезжавших в том числе в Подмосковье, на территории Тверской, Брянской и Курской областей.
Все случаи заражения энцефалитом в столице оказываются завозными. В связи с этим в ведомстве рекомендовали москвичам, покидающим город, делать бесплатные профилактические прививки. С начала года этой возможностью воспользовались свыше 17 тысяч человек.
Ранее врачи рассказали, какие симптомы свидетельствуют об укусе инфицированного клеща. К ним отнесли лихорадку и сыпь на теле.
В Москве начался сезон клещей
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