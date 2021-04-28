Врачи перечислили симптомы укуса инфицированного клеща

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Лихорадка и сыпь на теле в эпидемический сезон могут быть симптомами укуса инфицированного клеща, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных врачей.

Врач-инфекционист Морозовской детской больницы Алексей Ртищев пояснил, что инкубационный период для основных инфекций, передающихся клещами, составляет около 30 дней.

"Если у ребенка появятся какие-либо жалобы, например лихорадка, сыпь на теле, следует обратиться к педиатру, указав на факт присасывания", – сказал Ртищев.

По его словам, если укус клеща не был замечен, это не означает, что его не было. После присасывания клещ может самостоятельно отвалиться, а инфекция может попасть в кровь.

При этом заведующий приемным отделением, врач-инфекционист ИКБ № 2 Наталья Прохорова рассказала, что у взрослого человека после укуса клеща появляются такие же симптомы, как и у ребенка. По ее словам, это может быть повышенная температура тела и сыпь.

"Необходимо как можно быстрее удалить клеща. Это можно сделать самостоятельно или же обратиться в травмпункт по месту жительства, или в кабинет иммунопрофилактики клещевого энцефалита в ИКБ № 2", – пояснила она, добавив, что извлеченного клеща нужно сдать на исследование.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням СЗФО Елена Эсауленко рассказала, что одним из способов защиты от клещей является определенное ношение одежды на природе.

В середине апреля в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды предупредили о скором пробуждении клещей на природных территориях Москвы. Там напомнили о необходимости быть осторожными и соблюдать все правила безопасности при походе за ягодами или грибами в лес.

